وزير التعليم العالي: الرئيس طلب أن تكون الجامعات الأهلية لها بصمة واسم عالمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تحاول أن تضبط كل التشريعات بين الاتفاقيات الدولية والشراكات التي تقوم بها الدولة او الوزارة في مجال التعليم للحفاظ على الهوية المصرية للجامعات الجديدة.





وأوضح وزير التعليم العالي، خلال كلمته اليوم أثناء افتتاح الرئيس السيسي الجامعة اليابانية بالإسكندرية وجامعات أهلية، أن الهدف من تلك الشراكات والاتفاقيات ان يكون هناك شهادات مزدوجة ولنتشارك الخبرات والمعلومات، منوها الى ان الرئيس اكد على رغبته في أن تكون الجامعات المصرية والأهلية لها بصمة واسم عالمي.





واضاف ان الرئيس صدق على 10 جامعات اهلية جديدة، وهذه الجامعات لها علاقة بالجامعات الحكومية، متابعا انه يتم عمل توسعات للجامعات الحكومية الكبرى في مناطق اخرى على مساحات كبيرة من الأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة.





وتابع الوزير قائلا: "بقالنا 20 سنة او 30 سنة معرفناش نعمل حاجة زي ديه ولا ناخد ارض للجامعات"، ان تلك التطورات بمثابة رئة جديدة للجامعات الحكومية واضافة غير مسبوقة للدولة للتوسع في البحث العلمي.



