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محافظات

محافظ البحيرة: تنفيذ 2941 مشروعا بتكلفة 44.5 مليار جنيه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
محافظ البحيرة: تنفيذ
محافظ البحيرة: تنفيذ ٢٩٤١ مشروع بتكلفة ٤٤.٥ مليار جنيه
أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.


وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي،لافتا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه، والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه .


في نفس السياق نشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بقطاع التموين بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .


وأوضح خلاله أنه تم تنفيذ 25 مشروعا بتكلفة 130 مليون جنيه بقطاع التموين تم الانتهاء من 16 مشروع منها بتكلفة 121 مليون جنيه، بينما المشروعات الجارى العمل بها 9 مشروعات بتكلفة 9 ملايين جنيه.


يذكر أن قام المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، بنشر ٱنفوجرافا يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بقطاع الصحة بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .


وتضمن الإنفوجراف إجمالي مشروعات قطاع الصحة خلال تلك المدة بلغت 55 مشروع بتكلفة إجمالية 2.6 مليار جنيه تم الإنتهاء من 41 مشروع بتكلفة 1.6 مليار جنيه وجاري العمل بعدد 14 مشروع بتكلفة مليار جنيه.


وأوضح الإنفوجراف أنه قد تم تنفيذ عدد 6 مبادرات رئاسية استهدفت 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى 1.2 مليون مستفيد علاج علي نفقة الدولة بقيمة 681 مليون جنيه.


وكما قام المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة،  بنشر إنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .


وأوضح الإنفوجراف أن  إجمالي عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال تلك المدة بلغ 165 مشروع باجمالي استثمارات 14.1 مليار جنيه  عبارة عن 58 مشروع بقطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 25 مشروع وجاري العمل ب 92 مشروع باجمالي استثمارات 8.7 مليار جنيه .


كما أشار الٱنفوجراف أن أجمالي المشروعات الجاريه بقطاع مياه الشرب 107 مشروع تم تنفيذ 33 منها وجار العمل بـ 15 مشروعا بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه.

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