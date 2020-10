فستان أصفر كت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على يخت.. شاهد

وعلقت على الصورة قائلة "Home is where the sea is، المنزل هو المكان الذي يوجد فيه البحر".





وحرصت ياسمين صبري على إبراز جمال أنوثتها في أحدث إطلاله لها، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا باللون الأصفر المشجر بتصميم كت، من على اليخت في وسط البحر.





وتركت ياسمين صبري خصلات شعرها البني الانسيابي ناعما أعلى الكتف بلمسات الهواء المتطاير بطريقة تخطف الأنظار.





وارتدت ياسمين صبري أسورة باللون الفضي في اليد لاستكمال أناقتها، فهي من الفنانات التي تميل إلى ارتداء المجوهرات الثمنية التي تزين رقبتها ويديها، كما تتمتع بذوق رفيع في اختيارها.





