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مرأة

فستان أصفر كت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على يخت.. شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:38 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة "Home is where the sea is، المنزل هو المكان الذي يوجد فيه البحر".

وحرصت ياسمين صبري على إبراز جمال أنوثتها في أحدث إطلاله لها، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا باللون الأصفر المشجر بتصميم كت، من على اليخت في وسط البحر.

وتركت ياسمين صبري خصلات شعرها البني الانسيابي ناعما أعلى الكتف بلمسات الهواء المتطاير بطريقة تخطف الأنظار.

وارتدت ياسمين صبري أسورة باللون الفضي في اليد لاستكمال أناقتها، فهي من الفنانات التي تميل إلى ارتداء المجوهرات الثمنية التي تزين رقبتها ويديها، كما تتمتع بذوق رفيع في اختيارها.

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يذكر ان ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988، بالإسكندرية وهى ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل جبل الحلال ثم توالت أعمالها الفنية واختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

ونشأت ياسمين فى في الإسكندرية فوالدها أشرف صبري يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى بالأسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة

وكشفت ياسمين عن أنها تمتاز بالعديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير. كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا. بدأت ياسمين مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

وبدأت بالعمل كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر "ميس إيجيبت"  لكن لسوء الحظ، تم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

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Home is where the sea is 💙

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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