٧٥٠ طالبا بالفرقة الأولى يشاركون في المعسكر الدراسي التدريبي بكلية التربية الرياضية بسوهاج

انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، والذى يستمر في الفترة من ٣ حتي ١٥ أكتوبر الجاري علي ملاعب الكلية بالمدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن المعسكر يقام سنويًا لطلاب الفرقة الأولى بهدف صقل مهاراتهم في مجال الأنشطة الخدمية والاجتماعية والعلمية.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعي، القائم بأعمال عميد الكلية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والصحية وتطبيقها بشكل سليم من أجل منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المُستجد، حيث تم تقسيم الطلاب إلى ٣ أفواج، ويضم كل فوج ٢٥٠ طالب وطالبة يستمر تدريبهم لمدة ٤ أيام متواصلة.

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وقال الدكتور أحمد نور، المدير التنفيذي للمعسكر، أن المعسكرات الطلابية تعتبر من أهم مكونات الخطة الدراسية للكلية، وتهدف إلى زيادة انتماء الطلاب لكليتهم، وتشجيعهم علي حب العمل الجماعي وتنمية روح الفريق لديهم، الأمر الذي يُساهم في اكتساب مهارات وخبرات حياتية هامة تعود عليهم بالنفع بعد التخرج.

وذكر الدكتور محمد عبد المحسن، رئيس المعسكر، أن برنامج المعسكر يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة منها الفني، الثقافي، الرياضي، العلمي والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى المحاضرات التثقيفية وبرنامج الخدمة العامة الذي يُعزز قدرة الطلاب علي ممارسة فنون القيادة والتبعية.