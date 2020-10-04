بقيمة 3 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-10-2020؛ ليسجل عيار 21 نحو 829 جنيهًا بعد أن سجل أمس 832 جنيهًا ليتراجع بفارق 3 جنيهات . انخفضتفي ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-10-2020؛ ليسجل عيار 21 نحو 829 جنيهًا بعد أن سجل أمس 832 جنيهًا ليتراجع بفارق 3 جنيهات .





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 947 جنيها.





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ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 711 جنيها.





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 553 جنيها.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6616 جنيها وأوقية الذهب نحو 29.4 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 947.4 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





وكان الذهب قد ارتفع إلى القمة أكثر من أسبوع بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.





واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.





وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.



