AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد دياب يعلن مواعيد ومكان عرض مسرحية اللوكاندة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:16 م
محمد بدران
محمد بدران
محمد بدران
روج الفنان محمد دياب لمسرحيته الجديدة  "اللوكندة" عبر "انستجرام" والني سيشارك في بطولتها بجانبه كل من أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني و ويزو.


ونشر عبد محمد دياب بوستر المسرحية وعلق قائلًا "البوستر الرسمى #اللوكاندة مستنينكم تنورونا أيام ٨-٩-١٠ أكتوبر فى أول سيت كوم على مسرح الريحانى فى وسط البلد. احجز تذكرتك دلوقتي"

يعود النجم محمد دياب، مجددا للعمل المسرحي خلال الفترة الحالية، من خلال تقديم مسرحية "اللوكندة" والتي سيشارك في بطولتها حمدي المرغني و ويزو ودياب.


وسيقدم أشرف عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب، وستكون عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن  العرض سيشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.


وسيتم عرض المسرحية بداية من الخميس المقبل على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. 


مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي. 


وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" والذى قام ببطولة على ربيع واوس اوس. 


ويشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى المرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجوه الشابة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

حلويات الموسم.. ويزو توجه رسالة دعم لطاقم عمل "صباحية مباركة"

ويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. كل سنة وانت طيب يا قائد

دايما ناجح ومكسر الدنيا.. أوس أوس يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

أشرف عبد الباقي يستعد لعرض مسرحية «اللوكاندة»

أشرف عبدالباقي: أقدم دورًا مختلفًا في سقراط ونبيلة

تعرف على مواعيد عرض "من 20 سنة" لـ مسرح مصر

ترشيحاتنا

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

تخفيض 40% من رسوم التصالح بالشرقية في هذه الحالة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

العالم كله يتحدث عن 59 تابوتا فرعونيا.. وهذا ما قاله عن الاكتشاف المذهل.. صور

مفاجأة 2021.. عصام كاريكا يعلن عن تعاونه مع سمية الخشاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW

بعد إثارتهما للجدل.. شاهد صورا تجمع بين ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو

أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور