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تعليم

نجاح الحالة الثانية لزرع الكبد لفريق جامعتي المنصورة والزقازيق

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:19 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
همت الحسينى
اعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم الاحد انه تفعيلا لبرتوكول التعاون بين كلية الطب بجامعة المنصورة وكلية الطب بجامعة الزقازيق  لنقل الخبرات المميزة لبرنامج زراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة  والذى تم توقيعه تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق  .

فقد تم إجراء الحالة الثانية  لزراعه كبد جديده  بنجاح لسيدة من محافظة الشرقية.

واضاف البيان انه تم اجراء العملية بالمشاركة بين  فريق زراعة الكبد بكلية الطب بجامعة المنصورة وفريق زراعة الكبد الواعد بكليه الطب  جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور  يحي زكريا حيث قام بإجراء العملية فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على مشروع زراعه الكبد، الدكتور عمرو ياسين رئيس فريق التخدير و العناية المركزة ، الدكتور عمر فتحي، الدكتور احمد محمد سلطان.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن هذا  الانجاز والنجاح الطبى هو نتاج التعاون المثمر والبناء ونقل الخبرات والمهارات الطبية بين فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة وفريق الزراعة بجامعة الزقازيق  والعمل بروح الفريق والى يعمل على تطوير  المنظومة الطبية  في مصر ويعود بالنفع على المريض المصري.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب الى أن فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة المتميز بعلمائه الأجلاء استطاع تحقيق انجاز كبير في نقل الخبرات المتميزة لأعضاء الفريق الواعد بجامعة الزقازيق  واستطاع الفريقين معا العمل على تحقيق حلم زرع الأمل لمريض الكبد .

وأضاف أن ادارة جامعة المنصورة قامت بتقديم كافة أنواع الدعم لمرضى زراعة الكبد في كافة ربوع مصر بل وايضا قدمت الدعم لأشقائنا العرب من  العراق ، سوريا ، اليمن ، فلسطين ، ليبيا ، السودان  ومعاملتهم معاملة المرضى المصريين وحققت لهم الأمل في الحياة بعد المعاناة مع المرض.
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