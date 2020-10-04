هاشتاج عقوبة ساسي فين يتصدر تويتر

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الجنايني و لجنه الانضباط بيوقفوا كهربا بس مينفعش طبعا يقربوا من ساسي بيخافوا من مرتضى.

العقوبات واللوائح حاضره ديما للاهلي فقط لا غير.. وغير مرئية وغير معترف بيها لاي نادي تاني".

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واضاف اخرون" ‏أبو الحكم طالع يقول ساسي مضربش إبني هو شد السماعة و رماها على الأرض من شدة النرفزة .

يعني طبخوها مع بعض ‎#عقوبه_ساسي_فين" و" ‏لائحة العقوبات بتقول الإعتداء اللفظي علي الحكم إيقاف ٨ مباريات و الإعتداء باليد علي الحكم إيقاف من ٨ شهور الي عامين

وساسي زي ماكلنا شوفنا رزع الحكم بالقلم على قفاه ، بس يبقى أكيد العقوبة هتكون "تكريم ساسي