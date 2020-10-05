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فن

توم كروز يصور مشهد أكشن خطيرا بالجزء السابع من Mission Impossible.. صور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
قام النجم العالمي توم كروز بتصوير أحد مشاهد الأكشن الصعبة في الجزء السابع من سلسلة أفلام  mission impossible، في النرويج.

وظهر توم كروز الذي يبلغ من العمر 58 عاما، وهو يجلس على سقف القطار السريع اثناء سيره سريعا مع فريق عمل الفيلم ، في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز الى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد،مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في اكتوبر 2021. 

ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.

دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow"  "و "American Made"، لافتا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.

وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سوف يستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذي

توم كروز يصور مشهد أكشن خطيرا بالجزء السابع من Mission Impossible.. صور
توم كروز يصور مشهد أكشن خطيرا بالجزء السابع من Mission Impossible.. صور
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