رحلة بين السماء والأرض وسط الأشواك.. بنت قنا تتحدى الصعاب بملابس الرجال لتسلق النخيل.. وتتمنى مقابلة الرئيس السيسي

- فتاة تتحدى الصعاب بملابس الرجال لتسلق النخيل في قنا - رحلة بين السماء والأرض وسط الأشواك - تعمل فى جنى البلح وتسلق النخيل له موسم محدد









وسط صعوبة وخطورة تسلق النخيل الذي احترفته "منى قوت السباعي"، ابنة مركز قوص بـ محافظة قنا ، ليست بأقل خطورة من مهنة حفر القبور التي عملت بها لفترة طويلة لوجه الله تعالى؛ طمعًا فى الثواب دون انتظار أجر أو مقابل من أحد، رغم ظروفها المعيشية التى أقل ما توصف بأنها تحت خط الفقر.





صبرية السباعي، البالغة من العمر 42 عاما، أو كما تحب أن يناديها الأهالى بـ "منى قوت"، عاشت حياة قاسية مع والدتها وشقيقتيها المتزوجتين، دفعتها للعمل فى أى مجال أو مهنة تغنيها عن سؤال الناس، وتوفر لها و لأسرتها ما يعينهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية ليكتمل يومهم بالنوم مستورين دون عشاء.





المهن القاسية التى احترفتها "منى قوت" خلال سنوات عمرها المريرة، كانت أهون بكثير من قساوة الأهل والظروف التى لم ترحمها كأنثى و تدفعها إلى تسلق أشجار النخيل المرتفعة للفوز بجنيهات معدودة بعد رحلة بين السماء والأرض وسط الأشواك، لكى تعود بهما إلى والدتها و بنات شقيقتها الأرملة التى تقطن معهم داخل غرفة لا تتعدى 10 أمتار مربعة فى بيت متواضع بقرية "الحلة".





عملها فى مهن يخشاها الكثير من الرجال دفعها إلى ارتداء ملابس ذكورية، لكى تظهر صلبة وقوية أمام أى أطماع قد تظهر فى عيون الطامعين من أنصاف الرجال، وحتى تقنع أصحاب الأعمال أن يستعينوا بها فى المهام التى تنفذها لكى تعود بحفنة جنيهات توفر بهم ما يسد جوعهم و يغنيهم عن سؤال القريب قبل الغريب.





احتراف "منى قوت" للكثير من الحرف و المهن القاسية وفى مقدمتها تسلق النخيل وحفر القبور، جعلها أيقونة تحدى و صمود داخل قريتها، والقرى المجاورة التى تعرفها جيدًا من كثرة طلوعها أشجار النخيل العالية، ومغامراتها الدائمة فى تسلق النخيل.





قساوة الظروف وصعوبة الحياة، لم تسرق البسمة والضحكة من على وجه "منى قوت" رغم تضاريس الألم التى رسمت نفسها بقوة على وجهها الشاحب من كثرة التعب، فدائما الضحكة تسبق كلماتها " والحمد لله" لا تفارق شفتيها معتبرة أنها بظروفها الحالية أفضل من غيرها بكثير.





قالت "منى قوت"، أعمل فى طلوع النخيل منذ أن كان عمرى 7 أعوام، لكن فى البداية مجرد لعب وتسلق لأشجار النخيل التى أعيش وسطها مع والدتى التى تعمل هى الأخرى فى صنع "المقاطف" من خوص النخيل، لكن بعد فترة وجدت نفسى مضطرة إلى البحث عن عمل لمساعدة والدتى فى توفير وتدبير نفقاتنا اليومية، فبدأت فى طلوع النخيل وجنى البلح مقابل كمية من البلح فى البداية وبعدها مقابل أجر مادى.





وتابعت قوت، ومنذ هذا التاريخ و أنا أعمل فى جنى البلح، لكن طلوع النخيل له موسم محدد، بعد انتهاء هذا الموسم اضطر للعمل فى أى مجال آخر يوفر لى ولوالدتى وأبناء شقيقتى الأرملة ما يعيننا على تلبية نفقاتنا اليومية، فأحيانا أذهب بالغلال و أطحنها فى الطاحونة لأصحابها مقابل مبلغ، ومرات أخرى أعمل مع الرجال فى رفع أتربة ومخلفات زراعية.





واستطردت قوت، خلال فترة عملى بطلوع النخيل حدثت معى الكثير من المواقف، أكثرها ألمًا عندما سقطت بى النخلة وعانيت بشدة حتى تعافيت من قوة السقوط، ومرة أخرى سقطت من أعلى نخلة مرتفعة، لكن دائمًا كان الله معى يرعانى و يحمينى فهو أعلم بحالى و حال أسرتى التى تعتمد على بشكل كبير.





و أشارت قوت، إلى أنها تطلع النخيل ولا تعلم إن كانت سوف تنزل منها مرة أخرى أم لا، لكن همها الأكبر العودة إلى والدتها بما رزقها الله لكى تطمئن عليها قبل أن تنام، مضيفةً أنها تعمل فى حفر القبور منذ فترة طويلة لكنها لا تتقاضى أى أجر عن هذا العمل، معتبرة أنه زكاة عن صحتها.





وأنهت "منى قوت"، حديثها، قائلة أتمنى مقابلة الرئيس السيسى، ليوفر لى مكان أنا ووالدتى وشقيقتى وأبنائها بدلا من الغرفة الضيقة التى نعيش فيها سويًا، وكى يرفع لنا قيمة المعاش التى لا تكفى مصاريف الحياة اليومية والمدارس.



