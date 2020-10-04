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محافظات

بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:12 م
سيارة ضبط الأسواق
سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك
يوسف رجب

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق التابعة لجهاز حماية المستهلك و المنوط بها ضبط أي سلع ومخالفات تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك.


جاء ذلك خلال لقاء محافظ قنا، مع رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير المساعد ووكلاء وزارتي التموين والزراعة ومدير مديرية الطب البيطري.


وأوضح محافظ قنا، أن الهدف من تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك هو إحكام الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة والقضاء على الفساد وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


و أشار الداودى، إلى أن محافظة قنا حريصة علي ضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها وحماية حقوق المستهلك على كافة السلع المتداولة.


من جانبه أشار مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، إلي أنه تم الدفع بسيارة ضبط الأسواق  لمساعدة العاملين بالجهاز علي زيادة عدد الحملات بالأسواق و التوسع فيها حتي يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع و استغلال بعض التجار وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسيطرة علي السوق و ضبط المخالفين.


جدير بالذكر أن الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا يتلقي الشكاوي من خلال الهاتف على الارقام الآتية:" ٠٩٦٣٣٣٦٣٢٧ - ٠٩٦٣٣٣٦٣٢٨٠١٠٦٦٦٦١٨٢٨ " أو عن طريق الخط الساخن للجهاز على رقم ١٩٥٨٨ او عن طريق الواتساب للجهاز ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠ ، أو من خلال مقر الفرع الكائن بمدينة قنا - شارع الأقصر بجوار هيئة البريد.


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بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا
بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا
بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا
بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا
بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا
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