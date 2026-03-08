هند فتحي تحقق لقب بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للسيدات

حققت هند فتحي لاعبة فريق إنبي لقب بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للسيدات والتي أقيمت خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس الجاري.

وتمكنت هند من الفوز في المباراة النهائية على فرح عبدالعزيز لاعبة فريق بتروجت بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة لتفوز بلقب البطولة.

كما حصدت مريم الهضيبي لاعبة بتروجت المركز الثالث بعد الفوز على الاء يحيى لاعبة الأهلي وصاحبة المركز الرابع في مباراة تحديد المراكز بنتيجة 3-0.

وكانت البطولة قد شهدت إقامة منافسات الرجال أولا وانتهت بفوز عمر بدير لاعب بتروجت بلقب البطولة فيما حصد محمد وليد لاعب بتروجت المركز الثاني بينما حقق بدر مصطفى لاعب الزمالك المركز الثالث وعمرو محفوظ لاعب الزمالك أيضا على المركز الرابع.