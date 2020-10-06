لطلاب المعهد الفني للتمريض بحلوان .. ضرورة الحضور للكلية اليوم

أعلن المعهد الفنى للتمريض عن ضرورة حضور الطلاب المستجدين من الفرقة الاولى اليوم الثلاثاء الموافق 6/10/2020 لدفع رسوم الاختبارات حتى يتمكن الطالب من دخول الاختبارات على ان يكون الاختبار يوم الاربعاء الموافق 7/10/2020.

كما نبهت الجامعة على ضرورة إحضار كل طالب ادواته الشخصية من اقلام وأدواته الخاصة بالاضافة الى زجاجة المياه الخاصة بالطالب وعليه التوجه الى الشؤون ثم الى الخزينة لاحضار كود الدفع الخاص بالكشف الطبي .





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وأشارات الجامعة الى ضرورة احضار الآتي :

- إثبات شخصية

- إحضار وشحن الفيزا بـ 350 جنيها.

وحرصت الكلية على التنبيه على الطلاب باتباع الاجراءات الاحترازية المعروفة والمتبعة فى مواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعى بين الطلاب الحد من انتشار فيروس كورونا .





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يعتبر المعهد احد المؤسسات التعليمية الملحقة بالجامعات المصرية / وزارة التعليم العالى و يخضع لإشراف كلية التمريض -بجامعة حلوان وتم بدء الدراسة فى المعهد من العام الجامعى 2014/2015.





ويتواجد المعهد بالدور الارضى بمبنى كلية التمريض داخل حرم الجامعة.