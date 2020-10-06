ليس من بينهم مواطنون محليون.. الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، جميعهم من الخارج.





وبذلك يكون هواليوم الحادي والخمسون على التوالي من عدم وجود أي حالات إصابة محلية يتم الإبلاغ عنها في البر الرئيسي الصيني.





ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما خرج سبعة مرضى من المستشفيات.





وبلغت حصيلة إصابات كورونا في البر الرئيسي الصيني 85482 إصابة و 4634 حالة وفاة، بينما لا يزال 375 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.





ومن ناحية أخرى، أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بريطانيا ستطرح لقاحات فيروس كورونا، عندما تكون جاهزة استنادا لنصائح الخبراء.





وردا على سؤال حول التعليقات التي أدلت بها رئيسة فريق عمل اللقاحات الحكومي لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن اللقاحات من المحتمل أن تكون متاحة فقط لأقل من نصف سكان المملكة المتحدة، قال هانكوك إن فريق العمل أبلى بلاء حسنًا بعمل جيد في إنتاج اللقاحات ولكن هذا النشر يعد من مسؤوليات وزارته، وفقًا لـ"رويترز".



