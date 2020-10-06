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فن

ما وراء الطبيعة يتصدر جوجل.. تعرف على موعد عرضه

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:48 ص
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
سعيد فراج
تصدر مسلسل «ما وراء الطبيعة» مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل، بعدما أفرجت شبكة Netflix عن البرومو التشويقي للمسلسل، المنتظر طرحه قريبًا. 

وأظهر البرومو، الفنان أحمد أمين وهو يجسد شخصي الدكتور رفعت إسماعيل، في الأربعينيات من عمره، وهو يتحدث عن الماورائيات قائلا: "لو عقلك لاعبك خده على أد عقله".

فيما كشف المخرج عمرو سلامة عن موعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" من خلال حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر سلامة البرومو التشويقى للمسلسل وعلق قائلا: "لو عقلك لاعبك، خده على قد عقله! قوانين رفعت إسماعيل والموسم الأول من مسلسل #ما_وراء_الطبيعة متوفر في ١٩٠ دولة يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٠".

وتدور أحداث الحلقات الأولى حول قصة "أسطورة البيت" في سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

ومن المقرر عرض المسلسل في 5 نوفمبر، مترجمًا إلى 32 لغة ويعرض في 192 دولة حول العالم، وستتم دبلجته إلى 9 لغات منها الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون مسلسل "ماوراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

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