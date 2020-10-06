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فن

كان عندي كحة ناشفة.. نجلاء بدر تخضع لتحليل كورونا.. وتنشر النتيجة.. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:51 م
صدى البلد
سيد احمد
أجرت الفنانة نجلاء بدر تحليل فيروس كورونا "كوفيد 19" ونشرت صورة التحليل عبر حسابها الشخصى على إنستجرام.

وعلقت نجلاء بدر قائلة "أول مره اعمل تحليل covid 19 و الحمد لله طلعت سليمة النتيجة negative سالبه".

وأضافت: كان عندي كحة ناشفة وبعد التحاليل و الاشاعات كلها الحمد لله طلعت حساسية صدرية خلوا بالكم و ربنا يحفظكم من كل شر".

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نجلاء بدر تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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