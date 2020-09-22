نجلاء بدر تنشر فيديو من طفولتها وهي تغني مع سمير غانم.. شاهد

نشرت الفنانة نجلاء بدر، فيديو قديما لها ، من طفولتها ، وهى تغني مع الفنان الكبير سمير غانم ، خلال أ حد أعماله الفنية القديمة.





وظهرت نجلاء بدر ، في الفيديو، وهي فتاة لم تتجاوز الـ ١٠ سنوات ، وتغني بجوار الفنان سمير غانم ، وعلقت على الفيديو "تعرفوا القمر الصغيرة دي مين؟.. دي انا".





وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



