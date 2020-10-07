مناقشة المجموعة القصصية تليفون بقرص في منتدى ضي.. الخميس

ينظم منتدى عفيفي مطر بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، في الخامسة والنصف من مساء الخميس الثامن من أكتوبر، ندوة ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "تليفون بقرص"، للقاص طارق فهمي حسين، الصادرة مؤخرا عن دار ابن رشد للنشر.









يناقش المجموعة الكاتب والناقد أسامة عرابي، والدكتور عاطف معتمد، الأستاذ بكلية الآداب جامة القاهرة، ويديرها الكاتب الصحفي والشاعر محمد حربي.









المجموعة بحسب القاص المعروف أحمد الخميسي "تجربة استغرقت زمنا طويلا من الكاتب لشخذ مشاعره ولغته حتى ظهر كرسام في أصابعه لون الحقيقة".









فيما يصف الشاعر المعروف أمين حداد مجموعة "تليفون بقرص" بالدفء الإنساني والفني لقاص متمكن وحكاء فريد، يذهب ويجيء بين الماضي والحاضر في سرد فاتن.





وعن المجموعة، تقول الروائية منى الشيمي "إنها لا تستعيد الماضي فقط بمنطق النوستالجيا، بل تبعثه حيا مشحونا بالحميمية وترمم بالذاكرة ما يستعصي على النسيان".







