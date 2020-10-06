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أخبار العالم

سفارة جديدة فى العراق لدولة أوروبية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:18 م
العراق
العراق
ميس رضا
بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين مع نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود آليّات تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، ومنها افتتاح سفارة للدنمارك في بغداد في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه وزير الخارجية العراقي مع  نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود ، وأكدا الوزيران أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت تدابير لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسيّة في بغداد.

وأعرب كوفود عن دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائيّة.

كما بحثا قرار الجانب الأميركيّ سحب سفارته من بغداد، وتداعياتها على دول التحالف، وحلف الناتو، ودعا السيّد الوزير نظيره إلى العمل معًا لإقناع الأميركان بإعادة النظر في هذا القرار.
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