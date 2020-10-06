وزيرة الهجرة تكشف عن جهود إعادة المصريين بالخارج.. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنه عندما بدات جائحة كورونا كان هناك استغاثات للعالقين والعمالة المصرية وقاموا بالاستنجاد بوزارة الهجرة للعودة ولاول مرة نسمع عن مصطلح عالق من المواطنين المصريين مؤكدة أنه قمنا بالتحدث مع الدول الاخرى لعودة تلك العمالة وكان هناك تسهيلات واحترام لسيادة كل دولة فى تعاملها مع الجائحة.





وأضافت مكرم خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أن وزارة الهجرة طرحت على رئيس الوزراء ضرورة تشكيل لجنة من وزارات الصحة والهجرة والطيران والتضامن والتي تعمل على عودة العالقين في الخارج.





وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر نجحت في إعادة 77 ألف عالق وذلك على متن 415 رحلة إستثنائية مؤكدا ان الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا من اجل العمل على عودة العالقين .





وأشارت مكرم إلى أن هناك دول رفضت عودة مواطنيها مشيرة إلى أن مصر لم تغلق أبوابها أمام المصريين وعملت على عودة كل المصريين .



