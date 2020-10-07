AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طلقتك نفسي.. هايدي موسى تعلن موعد طرح عملها الفني الجديد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:20 ص
صدى البلد
رنا اشرف
شاركت الفنانة هايدي موسي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت هايدي موسى في الصور، من كواليس تصوير احدث عمل فنى لها وهو " طلقتك نفسي" رفقة الفنانين "هاجر احمد وأحمد عصام ومحمد مهران".

وعلقت هايدي موسى على الصور: "إن شاءالله استنوني في #طلقتك_نفسي  في شخصية #ميرا ، يارب تعجبكم  مع اجمل نجوم ، ىابتداءً من يوم الاتنين ١٩ أكتوبر على النهار دراما".

اقرأ أيضًا:

كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون ومن إخرج العمل محمد النقلي وانتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبًا ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد وهي "انتى طالق"

وظهرت هايدي موسى في مقطع الفيديو وهي داخل سيارتها بفلتر سناب شات، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة هايدي موسى مع مقطع الفيديو. 

وتستعد هايدي موسى لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام المقبلة، لتطرحها فور الانتهاء من عملية المونتاج.

يذكر أن آخر ألبومات هايدي الغنائية كان بعنوان (حنية الدنيا). 

وتستعد حاليًا لخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الثانية ، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل (لأعلى سعر) بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي والذي عرض عام ٢٠١٧.

وانتهت هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى، من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة تحمل اسم "عيشها" تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة .
الأغنية من كلمات أحمد راؤول وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما، وانتاج محمد شعبان في أول تعاون يجمع بينه وبين هايدي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنظارة جذابة .. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام

مصطفى قمر يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره.. صورة

رانيا منصور تعلن انتهاء تصوير مسلسل أسود فاتح

نسرين أمين تهنئ ابنتها بعيد ميلادها: أحلى حاجة في حياتي

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

انتحرت.. مديرية أمن البحيرة تكشف حقيقة اعتداء حارس المقابر جنسيا على طفلة أبو المطامير

محمد الحبشي: جروس لم يظلم لاعبي الزمالك

أنهت المكالمة بسرعة.. شريفة فاضل تكشف سر أغنية أم البطل.. فيديو

صحيفة روسية: التلفزيون الصيني يبث الأغاني الوطنية استعدادا للحرب مع أمريكا

أين كانت جيهان السادات في حرب أكتوبر؟.. زوجة الرئيس الراحل تكشف

واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع بشار الأسد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

ضياع بيانات عدد ضخم من المصابين بـ كورونا يهدد بتفشي الوباء في بريطانيا