طلقتك نفسي.. هايدي موسى تعلن موعد طرح عملها الفني الجديد

شاركت الفنانة هايدي موسي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
وظهرت هايدي موسى في الصور، من كواليس تصوير احدث عمل فنى لها وهو " طلقتك نفسي" رفقة الفنانين "هاجر احمد وأحمد عصام ومحمد مهران".
وعلقت هايدي موسى على الصور: "إن شاءالله استنوني في #طلقتك_نفسي في شخصية #ميرا ، يارب تعجبكم مع اجمل نجوم ، ىابتداءً من يوم الاتنين ١٩ أكتوبر على النهار دراما".
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يذكر أن آخر ألبومات هايدي الغنائية كان بعنوان (حنية الدنيا).
وتستعد حاليًا لخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الثانية ، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل (لأعلى سعر) بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي والذي عرض عام ٢٠١٧.
وانتهت هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى، من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة تحمل اسم "عيشها" تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة .
الأغنية من كلمات أحمد راؤول وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما، وانتاج محمد شعبان في أول تعاون يجمع بينه وبين هايدي.