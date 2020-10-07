طلقتك نفسي.. هايدي موسى تعلن موعد طرح عملها الفني الجديد





كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون ومن إ خرج العمل محمد النقلي وانتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.





ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبًا ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد وهي "انتى طالق"



