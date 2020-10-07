بندر بن سلطان: مبارك علم باتفاق أوسلو من إسرائيل.. وياسر عرفات رقص قائلاً "تحررت فلسطين"

السابق في المملكة العربية السعودية ، الأمير بندر بن سلطان، إن القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي لأي محادثات سعودية أمريكية. قال رئيس الاستخبارات





وكشف الأمير بن سلطان في حوار مع قناة "العربية" عن أسرار الوساطة السعودية لحل القضية الفلسطينية.





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وقال خلال اللقاء: "المملكة في عهد الملك فهد حصلت على مبادرة من الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان.





وعرضت الأمر على ياسر عرفات فاقترض طائرتي ليطلع باقي القيادات الفلسطينية، واختفى شهرًا ذهب خلاله إلى كوريا وعاد بعدما سحب الأمريكان عرضهم‬".





وأضاف المسؤول السعودي السابق "أبو عمار قفز يرقص وقال تحررت فلسطين ومن ثم ذهب للكويت ولَم نسمع منه".





وأشار بن سلطان إلى عدم خروج مسؤول سعودي يتحدث عما كانت تفعله القيادات الفلسطينية، موضحا أن السعودية هدفها خدمة الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ظلت تعاني من إهدار وضياع للفرص من جانب القيادات الفلسطينية.





وعلاوة على ذلك، أكد بندر بن سلمان أن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك علم باتفاق أوسلو من رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين وليس من الراحل ياسر عرفات، مشيرا إلى أنه كان يرى أن كامب ديفيد أفضل 10 مرات من اتفاق أوسلو.



