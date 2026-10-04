«صحة النواب» تجدد الثقة في شريف باشا.. انتخابه رئيسًا للجنة بالتزكية

حسمت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تشكيل هيئة مكتبها لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بإعادة انتخاب النائب الدكتور شريف باشا، عن حزب الجبهة الوطنية، رئيسًا للجنة بالتزكية وبإجماع أعضائها، في تجديد للثقة بقيادته لملف الصحة تحت قبة البرلمان.

شريف باشا رئيسًا.. وثقة متجددة

وجاء انتخاب شريف باشا بالإجماع تقديرًا لما قدمه خلال دور الانعقاد السابق، وما شهدته اللجنة من مناقشات وملفات تشريعية ورقابية مرتبطة بتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويمنح التجديد لرئيس اللجنة دفعة لاستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وطرح قضايا جديدة تتعلق باحتياجات القطاع الصحي وتحدياته.

كريم بدر حلمي وأسماء عبد القادر وكيلين

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الصحية كذلك عن فوز النائبين كريم بدر حلمي وأسماء عبد القادر بمنصبي وكيلي اللجنة، فيما تولى النائب سمير صبري منصب أمين سر اللجنة.

وبذلك يكتمل تشكيل هيئة مكتب اللجنة، استعدادًا لبدء أعمالها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثاني.

شريف باشا: صحة المواطن في مقدمة الأولويات

وفي أول تصريح له عقب إعادة انتخابه، أكد الدكتور شريف باشا أن تجديد الثقة في رئاسة اللجنة يمثل حافزًا لمواصلة العمل على الملفات التي بدأتها اللجنة، مع وضع صحة المواطن ورعايته في مقدمة أولويات العمل البرلماني.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق، مع مراجعة خطة العمل وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات في القطاع الصحي.

تنسيق مع الحكومة لتطوير المنظومة الصحية

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمراجعة خطة العمل والبناء على ما تم إنجازه، بالتنسيق مع رؤية الحكومة في الملف الصحي.

وأكد أهمية تحقيق التكامل بين الدورين التشريعي والتنفيذي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع، ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

انطلاق عمل «صحة النواب» في دور الانعقاد الجديد

ويأتي تشكيل هيئة مكتب لجنة الشؤون الصحية ضمن انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، إيذانًا ببدء أعمالها بصورة كاملة خلال دور الانعقاد الثاني، ومباشرة الملفات التشريعية والرقابية المدرجة على أجندتها في المرحلة المقبلة.