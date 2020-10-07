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فن

برسالة مؤثرة.. زينة تحتفل بعيد ميلاد ريم البارودي.. شاهد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:48 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشرت الفنانة زينة مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصور الفنانة ريم البارودي من إحدى جلسات التصوير الخاصة بها , وحرصت الفنانة زينة علي الاحتفال بريم البارودي بمناسبة عيد ميلادها.

حيث قد علقت علي الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد, بحبك جدا".

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من جهة أخرى، سبق أن احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت زينة صورة لتوأمها، وعلقت قائلة: «انا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم .. يارب طول في عمري وقدرني اسعدهم واربيهم احسن تربية واطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم .. احمدك واشكرك يارب لا املك غير الشكر لله وحده .. العمر كله يارب .. الصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لاولادي وكل الاطفال». 

وشاركت الفنانة زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل جمع سالم بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودى ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.

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