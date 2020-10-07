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فن

نشرة الفن .. بكاء كيم كارداشيان على الهواء .. بعد إساءتها للإسلام العرب يرفضون اعتذار ريهانا ..إصابة فنانة سورية بفيروس كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:17 م
ريهانا
ريهانا
شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

دخلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في نوبة بكاء خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي الشهير ديفيد ليترمان في برنامج My Next Guest Needs No Introduction.



التقى برنامج  mbc Trending بالفنانة السورية جومانا مراد للحديث عن تفاصيل ولادتها المبكرة لطفليها التوأم "على وديانا".


تعرضت النجمة العالمية ريهانا ، لهجوم عنيف من قبل الجماهير العربية بسبب إساءتها للإسلام ، ورغم اعتذارها في منشور بموقع انستجرام إلا أن الأغلبية أعربوا عن رفضهم له.

أعلن عدد من المواقع العربية إصابة الفنانة السورية سارية السواس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


اعلنت الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion عن تأجيل طرح الفيلم عاما كاملا، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

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