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فن

نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
شروق ابراهيم
دخلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في نوبة بكاء خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي الشهير ديفيد ليترمان في برنامج My Next Guest Needs No Introduction. 

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع التي تبلغ من العمر 39 عاما وهي تحاول افساد المكياج بعد أن لطخته دموعها، مرتدية بلوزة صفراء تسريحة شعر كعكة. 

ولم يكشف برومو الحلقة عن سبب بكاء كيم كارداشيان خلال حلقة البرنامج الذي سيعرض حصريا عبر شبكة نتفليكس الأمريكية.
سمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأمر حول الشائعات التي ترددت بأنها في صدد الانفصال عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست. 

وردت كيم كارداشيان على هذه الشائعة من خلال نشر صورة لها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت فيها هي وكاني ويست بطريقة غير مباشرة وعلقت :" موعد غرامي".

حادث سرقة كيم كارداشيان 
رغم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة كيم كارداشيان التي شغلت العالم ، خرجت تفاصيل جديدة على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة أن منشورات كيم كارداشيان على سوشيال ميديا وبالأخص موقع انستجرام سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لان صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف دولار أمريكي.

نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور
نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور
نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور
نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور
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