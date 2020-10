أول تعليق من أحمد خالد صالح بعد عقد قرانه على هنادي مهنا

View this post on Instagram

تمت بحمد الله و الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم بارك لنا و بارك علينا و اجمع بيننا في خير🤍 Mr & Mrs Saleh 👰🏻🤵🏻 Wedding Planner: @ahmedyassinweddingplanner Suit: @maisongamil Photographer: @ahmedrajeep_ Video: @4kmediaservices Lights: @focuslightingco_ Accessories : @qamaragency.eg DJ: @dj.amedeo Chocolate: @celine_chocolate_eg