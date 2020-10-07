AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من أحمد خالد صالح بعد عقد قرانه على هنادي مهنا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
محمد نحلة

احتفل الفنان أحمد خالد صالح  بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا ونشر عدد من الصور عبر حسابه على إنستجرام وعلق "تمت بحمد الله والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".


تصدر الفنان أحمد خالد صالح منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانه أمس الثلاثاء، على الفنانة هنادي مهنا وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.


واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الآن.


وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.


ويبلغ أحمد خالد صالح من العمر 28 عامًا ، وهنادى مهنا 23 عامًا.


واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وأنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يشعل حفل خطوبة ابنة مدحت العدل.. فيديو

عقد قران أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. شاهد

تفاصيل حفل عقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

فيديو جراف.. كواليس عقد قران أحمد خالد صالح على هنادي مهنا

بعد عقد قرانهما.. فارق العمر بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا

ترشيحاتنا

جريمة مروعة.. يقتل زوجته وطفله الرضيع ويترك جثثهم أسبوعين بالمنزل

يحدث فى الأردن .. عناصر الجيش تنتشر فى كافة محافظات المملكة

بعد عقد قرانهما.. 10 صور لـ أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا

كيفن جونسون يتحدث عن مميزات شخصية موسيماني .. واخترت الأهلي لهذا السبب

اعرف شخصيتك من لون عينيك

تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط رجل وسيدة يعرضان صور فتيات على الفيس بوك لممارسة الدعارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. سميرة سعيد تتألق من أحدث جلسة تصوير

BMW تكشف عن TI 128 موديل 2021 الجديدة.. صور

بـ شيفون جذاب.. بوسي تستعرض جمالها بإطلالتها من عقد قران هنادي مهنا