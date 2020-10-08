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أخبار العالم

إجراءات صارمة من فيسبوك قبل الانتخابات الأمريكية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، اتخاذ إجراءات صارمة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل والتي يتنافس فيها الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي "جو بايدن".

وقالت الشركة إنها ستحذف المنشورات التي تستخدم "لغة عسكرية" وترهب الناخبين أو المسئولين عن الاقتراع.

وأضافت "سيتم الرد على أي مرشح يعلن عن فوزه بالانتخابات قبل إعلان النتيجة رسميًا".

وأوضحت "فيسبوك" أنها قررت وضع ع شارات على النتائج  الاستباقية لتوضيح وضع السباق الانتخابي.

وأكدت أنها قامت بحذف 120 ألف منشور بسبب "انتهاك سياسات التدخل في أصوات الناخبين" في الولايات المتحدة.

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