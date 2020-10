الذبابة الملعونة.. السوشيال ميديا يشتعل سخرية بعد مناظرة مايك بنس وكامالا هاريس

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية بعدما تداول روادها مقطع فيديو لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يظهر وعلى رأسه ذبابة خلال مناظرته مع السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس.

ودشن رواد مواقع "تويتر" هاشتاج Pence الذي أصبح الأعلى تداولا على النطاق العاملي، حيث شارك فيه مستخدمو الموقع صور لبنس وهو على رأسه الذبابة.

وهذه هي المرة الأولى التي يترك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن الأضواء لبنس والديمقراطية التي تسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض أول مناظرة بينهما.

ونظرا إلى إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد، تحمل مواجهة بنس وهاريس أهمية غير معهودة، نظرا إلى مدى قرب نائب الرئيس من ترامب.

وحذّر ترامب من أن الأصوات التي سيتم الإدلاء بها عبر البريد مزوّرة، في وقت يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ للمسارعة في تثبيت مرشحة الرئيس للمنصب القضائي الشاغر في المحكمة العليا وإن كان عدد منهم يخضع للحجر الصحي.

ودفعت هذه العاصفة السياسية الفريدة بجون هوداك من معهد بروكينغز لوصف مواجهة يوتا بـ"أهم مناظرة لنيابة الرئيس في التاريخ الأمريكي".

وبات على بنس المعروف بهدوئه وتجنّبه الأضواء عرض خطة للإدارة بشأن كيفية التعاطي مع أزمة الوباء قبل أربعة أسابيع من موعد الانتخابات.

وأما هاريس، السناتورة عن كاليفورنيا وأول امرأة من أصحاب البشرة الملونة تترشّح للمنصب، فستصعّد هجماتها ضد الإدارة الحالية.

ونظرا إلى إعلان إصابة ترامب بعد يومين من مناظرته مع بايدن، تم إدخال تغييرات على حدث الأربعاء إذ وافق المنظّمون على وضع حاجز من الزجاج الشفاف يفصل بين بنس وهاريس.

وجاءت نتيجتا فحصي فيروس كورونا اللذين خضع لهما الخصمان سلبية، بينما أشارت تقارير إلى أن بنس يعارض وضع حاجز بينهما.

ومن المقرر أن يتواجه ترامب مع بايدن مجددا في 15 أكتوبر، لكن بايدن قال للصحفيين: "إذا بقي يعاني من كورونا، فيجب ألا تجري المناظرة".

Huge probability that Trump kicks Pence off the ticket cause of this fly that was living rent free on his head pic.twitter.com/TAThMeJXPM