مصر تثبت أسعار المنتجات البترولية.. والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق.. اعتقال 14 داعشيًا بعملية أمنية شرق الموصل

قطر طلبت رسميا شراء مقاتلات إف-35 الشبح من أمريكا

العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الرزاز

الأسد: سنبحث إمكانية حصول سوريا على اللقاح الروسي لكورونا

بنس في أول مناظرة مع هاريس يثني على إنجازات ترامب في ميدان مكافحة الإرهاب





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة البترول المصرية، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين بأصنافه الثلاثة في السوق المحلية، على مدى الربع الأخير من العام.





وثبتت وزارة البترول المصرية الأسعار عند 8.50 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.75 جنيه للتر السولار، مضيفة: "لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الربع الحالي".





وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت عن تسجيل 133 اصابة و 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 43 متعافيا من الفيروس من المستشفيات "وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97492 حالة".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح أعلن أن أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.





وقالت "الجريدة" إن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، أفاد باعتقال 14 عنصرًا من تنظيم داعش بعملية أمنية شرقي الموصل، شمال بغداد.





وقال النقيب خالد وليد من شرطة نينوى، إن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم 14 داعشيًا على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل أفراد من عصابات داعش إلى منطقتي كوكجيلي وبازويا شرقي الموصل".





وأشارت "الوطن" إلى أن ثلاثة مصادر أكدت أن قطر قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات إف-35 الشبح، مشيرةً إلى أن قطر قدمت طلب الحصول على الطائرات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن في الأسابيع القليلة الماضية.





وذكرت "الراي" أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلف مستشار الملك للسياسات بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز التي استقالت يوم السبت الماضي.





وذكر الديوان الملكي في بيان له ان الملك عبدالله الثاني قال في كتاب التكليف الموجه للخصاونة " ياتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت ما يستدعي بذل اقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته برفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات واسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الاسابيع القليلة القادمة".





ونقلت "القبس" عن الرئيس السوري بشار الأسد، قوله إن بلاده عازمة على مناقشة إمكانية الحصول على اللقاح الروسي عند توفره في السوق العالمية، مضيفًا: "في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير. سنناقش الأمر مع السلطات الروسية عندما يصبح اللقاح متوفرا عالميا لنحصل على اللقاحات للسوق السورية، هذا أمر مهم جدا".





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد خلال مناظرته مع السيناتورة كامالا هاريس، بإنجازات دونالد ترامب في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على أن أميركا الآن أصبحت أكثر أمانا بفضل قراراته.





وقال بنس إن الرئيس الأميركي دمر ما يسمى بـ"دولة الخلافة" الداعشية، كما يعود له الفضل في القضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني، قاسم سليماني، والذي قتل في الثالث من يناير الماضي بهجوم بطائرة أميركية مسيّرة في العراق.



