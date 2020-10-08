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رياضة

تصفيات كأس العالم 2022.. الأرجنتين تفتتح مشوارها بمواجهة الإكوادور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:08 ص
ليونيل ميسي نجم منتخب
ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتيني
محمد السعيد
يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادوري، في تمام الثانية وعشر دقائق صباح غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي في استغلال عامل الأرض، بتحقيق أول 3 نقاط في مشوار الصعود إلى مونديال كأس العالم 2022.

ويشارك ليونيل ميسي أمام الإكواردو بصورة طبيعية، بعدما تم رفع الإيقاف عنه مؤخرا، من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية.

كان اتحاد أمريكا الجنوبية " كونيمبول" قرر إيقاف ميسي بعد طرده أمام تشيلسي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكوبا أمريكا 2016، واتهامه للاتحاد القاري بالفساد.

وطبقا للعقوبة يغيب ليونيل ميسي عن مباراة الإكوادور  في تصفيات كأس العالم 2018 المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفع عقوبة الإيقاف عن ميسي من قبل الكونيمبول.

في المقابل يطمح منتخب الإكوادور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام التانجو، تمنحه دفعة قوية في المواجهات المقبلة، من أجل تحقيق حلم المشاركة في المونديال المقبل.

وتقام مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في أمريا الجنوبية بدون حضور الجماهير، خوفا، من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز - خوان موسو - أوجستين ماركيزين

خط الدفاع: خوان فويث - رينزو سارابيا - جيرمان بيتزيلا - ليوناردو باليردى - نيكولاس أوتامندى- نيهين بيريز - والتر كانيمان- نيكولاس تاجليفيكو - ماركوس أكونيا 

خط الوسط: ميدينا - باريديس- رودريجيز - رودريجو دى بول - بالاسيوس  - لو سيلسو- دومينيجز

خط الهجوم: ليونيل ميسى- باولو ديبالا - أوكامبوس- جونزاليس- مالكليستر  - أليخاندرو جوميز - خواكين كوريا- ألاريو  - لاوتارو مارتينيز  - جيوفانى سيميونى- بافون

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من تصفيات كأس العالم 2022، أوروجواي مع تشيلسي، باراجواي مع بيرو.
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