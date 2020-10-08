صحف الإمارات اليوم: مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بالإجماع.. البيت الأبيض: لا أثر لأعراض كورونا في جسد ترامب.. وقيود مشددة على دخول المكتب البيضاوي

الإمارات.. مسبار الأمل يقطع 215 مليون كلم إلى المريخ في 79 يومًا

ولي العهد الكويتي: الكويت باقية على التزاماتها الخليجية

الحوثيون يقصفون أكبر مجمع صناعي بالحديدة

طرفا النزاع الليبي يتوصلان إلى «تفاهمات شاملة» بشأن المناصب السيادية

غموض حول عودة ترامب إلى مكتبه.. وأعضاء هيئة الأركان في الحجر الصحي

نزوح نصف سكان «قره باغ».. و«ستيباناكرت» تتحول إلى مدينة أشباح

قرغيزستان تغلق حدودها وسط اضطرابات













تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم"، إعلان وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 101,840 حالة، وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 436 حالة وفاة.









كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,154 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 91,710.









وقالت صحيفة "الخليج" إن المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، كشف أن المسافة التي قطعها المسبار منذ إطلاقه وحتى الآن بلغت 215,525,997 كم تقريبًا، وذلك خلال 79 يومًا من الإطلاق، لافتًا إلى أن المسافة المتبقية لوصول المسبار إلى مداره في الكوكب الأحمر تبلغ 264,966,403 كم تقريبًا، حيث سيكون الوصول في شهر فبراير المقبل 2021.









عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على موافقة مجلس الأمة الكويتي، الخميس، بالإجماع على تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولاية العهد في البلاد.









وأبرزت صحيفة "الخليج" تأدية ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الیمین الدستوریة في جلسة مجلس الأمة الخاصة الیوم، الخمیس، عملا بالمادة 63 من الدستور والمادة 7 من قانون توارث الإمارة.









وأكد ولي العهد الكويتي أن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.









وفي الشأن ذاته، قالت صحيفة "الاتحاد" إن أمير الكويت أعرب عن خالص تمنياته لولي العهد بالتوفيق والسداد، مؤكدًا ثقته الكبيرة بسموه لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن العزيز وتحقيق مصالحه.









وذكرت صحيفة "الخليج" أن ميليشيات الحوثي واصلت، أمس الأربعاء، تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة، وقصفت بالمدفعية، أكبر مجمع صناعي وتجاري في المحافظة متسببة في إيقافه كليًا عن العمل، فيما يستعد الجيش اليمني لمعركة حاسمة لاستعادة مدينة «الحزم» عاصمة محافظة الجوف.









وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إدانة دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية بارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، وكان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة نجران مساء أمس الأول.









ودعا الحجرف المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته، والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.









ولفتت صحيفة "الخليج" إلى إعلان الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، أن شهادة الأمير بندر بن سلطان للتاريخ، تمثل سردًا صادقًا لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية.









وغرد قرقاش، عبر «تويتر» أمس، «شهادة الأمير بندر بن سلطان للتاريخ تمثل سردًا صادقًا لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية، المصارحة تأخرت، ولكنها تبقى ضرورية، فرص الأمس لن تتكرر والمقاربة العقلانية والتي تراعي مصالحنا أولًا والتزامنا الأخلاقي بالقضية الفلسطينية تبقى عنوان المرحلة».









وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" إعلان طرفي النزاع الليبي، في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب، أنهما توصلا إلى «تفاهمات شاملة» بشأن المؤسسات السيادية، مشددين على وجوب أن تقرّ هذه التفاهمات المؤسسات الدستورية في ليبيا، للمضي قدمًا في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية.









وأفادت صحيفة "الاتحاد" بتراجع الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، لتلامس مستوى منخفضًا قياسيًا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن الصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.













دوليا، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الغموض لف الأنباء حول عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض، غداة خروجه من المستشفى، حيث كان تلقى العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن أعضاء هيئة الأركان المشتركة يخضعون للحجر الصحي، كما أعلن البيت الأبيض إصابة المستشار البارز بالبيت الأبيض ستيفن ميلر بفيروس «كورونا».









هذا وقد أشارت صحيفة "البيان" إلى إعلان سلاح مشاة البحرية الأمريكي، عن إصابة الجنرال جاري توماس، مساعد قائد السلاح بفيروس كورونا.









ويعد الجنرال توماس بين عدد كبير من كبار قادة الجيش الأمريكي الذين خضعوا للحجر الصحي الذاتي بعد إعلان إصابة نائب قائد حرس السواحل الأمريكي بالفيروس يوم الاثنين.









في سياق متصل، أشارت صحيفة الاتحاد إلى إعلان طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، مساء اليوم، الأربعاء، أنه لا أثر لأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جسد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة.









وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، للصحافيين، أمس، إن ترامب يتطلع إلى العودة والعمل مجددًا من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، مضيفًا: «حالة الرئيس تواصل التحسن. وهو يواصل العمل وبصحة جيدة للغاية، ونحن سعداء بالتقدم الذي يحققه».









وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب إعادة كل الجنود الأمريكيين المتمركزين بأفغانستان "إلى الديار بحلول عيد الميلاد"، وذلك بعد ساعات من تصريح مستشاره للأمن القومي بأن واشنطن ستقلل عدد جنودها إلى 2500 بحلول مطلع العام الجديد.









وقال ترامب على "تويتر": "ينبغي علينا إعادة العدد الصغير المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين يخدمون في أفغانستان إلى الديار بحلول عيد الميلاد".









وقالت صحيفة "الخليج" إنه تم نزوح نصف سكان إقليم ناغورني قره باغ بسبب المعارك بين الإقليم الانفصالي الذي يشكل الأرمن أغلب سكانه، وبين أذربيجان، وتحولت ستيباناكرت، المدينة الرئيسة في الإقليم، إلى مدينة أشباح، فيما طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقف ما وصفها بـ«المأساة الجارية»، داعيًا إلى وقف إطلاق النار.









وتحولت ستيباناكرت، المدينة الرئيسة في «قره باغ»، إلى مدينة أشباح مليئة بالذخيرة غير المتفجّرة، والحفر الناجمة عن القذائف، نتيجة القصف الذي نفّذته القوات الأذربيجانية، وقال المسئول المكلف ملف حقوق المدنيين في أوقات الحرب في قره باغ، أرتاك بلغاريان، لوكالة «فرانس برس»: «بحسب تقديراتنا الأولية، نزح نحو نصف السكان من المدينة، وعددهم يقدر بين 70 و75 ألف شخص».









وقالت صحيفة "البيان" إن عمر بك سوفان علييف نائب رئيس مجلس الأمن في قرغيزستان اليوم، الخميس، إن البلاد أغلقت حدودها لضمان الأمن وسط الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة.







