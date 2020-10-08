مركز سقارة: تخريج 125 متدربا بإدارة الأزمات بالمحافظات.. صور

احتفل مركز سقارة اليوم ، الخميس، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالي واستفاد منها 125 متدربًا وهي تنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات الأزمات علي التطبيق العملي علي أزمات الأمطاروالسيول و تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الاحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال تصميم الشبكات.