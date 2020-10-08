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أخبار البلد

مركز سقارة: تخريج 125 متدربا بإدارة الأزمات بالمحافظات.. صور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:32 م
خريجى مركز سقارة
خريجى مركز سقارة
ايمان البكش
احتفل مركز سقارة اليوم ، الخميس، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالي واستفاد منها 125 متدربًا وهي تنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات الأزمات علي التطبيق العملي علي أزمات الأمطاروالسيول و تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الاحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال تصميم الشبكات.

و كان قد أكد اللواء محمود شعراوي، علي إهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لرفع كفاءتهم وتأدية الوظائف المكلفين بها بطريقة أكثر احترافية وتوليهم المسئولية والإعتماد عليهم وصقل مهاراتهم وتمكينهم من مسايرة التقدم التكنولوجي الذي تسير فيه الدولة حاليًا بما يساعد في تحسين آليات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

واوضح  أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم ترشيح المتميزين من المتدربين لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم .

ويأتي تنظيم الدورات التدريبية لقيادات المحليات والعاملين بالمحافظات، في ضوء خطة وزارة التنمية المحلية لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالمحليات وتعريفهم باحدث اساليب العمل.

مركز سقارة: تخريج 125 متدربا بإدارة الأزمات بالمحافظات.. صور
مركز سقارة: تخريج 125 متدربا بإدارة الأزمات بالمحافظات.. صور
مركز سقارة: تخريج 125 متدربا بإدارة الأزمات بالمحافظات.. صور
مركز سقارة: تخريج 125 متدربا بإدارة الأزمات بالمحافظات.. صور
مركز سقارة: تخريج 125 متدربا بإدارة الأزمات بالمحافظات.. صور
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