القصة الكاملة لحريق الجامع الأزهر

نشب حريق منتصف ليل الخميس، في إحدى الغرف المخصصة لتحفيظ القرآن الكريم، بالطابق الثالث بالجامع الأزهر.









وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب داخل جامع الأزهر بالجمالية.









تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بالطابق الثالث بجامع الأزهر دائرة الجمالية.









على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى طوابق الجامع المكون من ٣ طوابق دون إصابات.









وتبين أن النيران التهمت أحد فصول تحفيظ القرآن بالطابق الثالث والأخير للجامع، وتم الانتهاء من عمليات التبريد دون أن يمتد لباقي الفصول المجاورة، وتم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.









وأوضح مصدر أمنى بوقوع حريق محدود بإحدى الغرف الملحقة بالطابق الثانى للجامع الأزهر الشريف، وقد تم على الفور انتقال قوات الحماية المدنية وتم السيطرة تمامًا على الحريق.









بدوره، حرص فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة الحريق الذي نشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث بمبنى الجامع الأزهر، منذ ساعات قليلة، موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، واطلاع فضيلته بالمستجدات أولا بأول.









واطمأن فضيلة الإمام الأكبر، من خلال تواصله هاتفيا مع إدارة الجامع الأزهر، على عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به، بما فيها التجديدات الحديثة، مطالبا بموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.









من جانبه، قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن الحريق الذي نشب في الجامع منذ قليل هو حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة عليه بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.







