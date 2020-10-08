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أخبار العالم

ترامب: لدينا فرصة قوية لاتفاق حول حزمة التحفيز بشأن كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:00 م
ترامب يتحدث عن فرصة
ترامب يتحدث عن فرصة قوية لاتفاق حول حزمة التحفيز بشأن كورونا
دعاء أبوهشيمة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن هناك فرصة قوية للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز بشأن كورونا.

وفي وقت سابق، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن البيت الأبيض تعهد بأن يكون لقاح فيروس كورونا متوفرًا قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف بنس، خلال أول مناظرة بينه وبين منافسته، السناتور الديمقراطية، كامالا هاريس: "يجب على الديمقراطيين ألا يتاجروا بضحايا الفيروس". 

وتابع: "تتحدثون عن فشل إدارة ترامب في التعامل مع فيروس كورونا دون أن تحددوا مكامن هذا الفشل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفضه المشاركة في المناظرة الافتراضية المقبلة مع منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وقبل قليل، أعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أن المناظرة المقبلة بين الرئيس الأمريكي و بايدن ستجرى "افتراضيًا" عبر الإنترنت، كإجراء وقائي بسبب إصابة ترامب بفيروس كورونا.
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