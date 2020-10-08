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رياضة

أحمد مدبولي خارج مباراة الاسماعيلي والمصري بسبب الإصابة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
تأكد غياب أحمد مدبولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه أمام فريق المصري البورسعيدي، في المباراة المقرر إقامتها غدًا علي ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ١٩ من مسابقة الدوري العام.

وذلك بعد أن أجرى اللاعب إختبارا طبيا اليوم، للتأكد من سلامته بعد إصابته خلال مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي أول أمس ضمن منافسات الجولة ٣٢ من عمر المسابقة المحلية.

وكان تأكد غياب محمد صادق ووجيه عبد الحكيم للإصابة، فيما يغيب محمد هاشم للحصول على الإنذار الثالث.

ويعاني محمد الشامي من إصابة بسيطة في منشأة الأمامية ومحمود البدري الألم في الضمة، ولكن ليست مؤثرة في المشاركة في مواجهة فريقهما في المباراة الهامة والمرتقبة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز ٩ برصيد ٣٨ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.

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