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تامر أمين: التضامن تمثل وزارة الطبطبة على المواطن.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:33 م
الاعلامى تامر امين
الاعلامى تامر امين والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
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أسامة علي
أشاد الإعلامى تامر أمين، ببرامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الرعاية لـ غير القادرين.

وتابع أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر فضائية النهار، قائلا: "الوزارة الوحيدة اللى بتمثل الطبطبة وزارة التضامن عاملة برامج ومبادرات هدفها كلها تخفيف الأعباء عن الفئات غير القادرة".

وقالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الوزارة توفر العديد من برامج الحماية الإجتماعية للعناية بـ الطبقات المحتاجة عن طريق الدعم والاقتصادي.

وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الوزارة اتخذت إجراءات لمساعدة كبار السن، وطلاب المدارس، والسيدات المعيلات، والأيتام، لافتة إلى أن أسر تكافل وكرامة من أول الفئات التي تشملها الإعفاء من المصروفات الدراسية. 

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الطلاب ذوى الأسر التي لا تستفيد من برنامج تكافل وكرامة لا يحرمون أيضا من مساعدات الوزارة ولكن تقدم لهم بعض المساعدات أيضا.

وأشارت القباج، إلى أن تقوم بتوزيع الشنط المدرسية وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها من المساعدات على التلاميذ غير القادرين.
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