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سيارات

لأول مرة جيب تصنع 1000 موديل مصفح من شيروكي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
جيب شيروكي
جيب شيروكي
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أماني نوار
تعتبر جراند شيروكي من أفضل الإصدارات وأهمها من علامة جيب ، وفي الواقع احتفلت فيات كرايسلر صنع النسخة  المصفحة رقم 1.000 لجيب جراند شيروكي في المكسيك .

وتضمن السيارة الدروع حماية من الرصاص والقنابل اليدوية ، مع حماية خاصة للمحرك ودعم نظام التعليق لتحمل الوزن الزائد ، وتستطيع السيارة الحركة بإطارات مثقوبة.

ومن أكثر المزايا الاخرى في السيارة وجود جنوط 20 إنش ونظام تحكم مناخي بمنطقين وجلود فاخرة وإضاءة LED داخلية ولوحدة عدادات 7 إنش ونظاك معلومات ترفيهيمة 8.4 إنش بالإضافة إلى تقنيات السلامة والامان ومراقبة النقطة العمياء .

 يذكر  ان تم إطلاق جيب رينجيد الجديدة 2021 عن تصميم جديد للمقدمة بشبكة أمامية بسبع فتحات، ومصابيح امامية ومصابيح ضباب جديدة وتتميز نسخ لونجيتيود وليميتد، وتريل هوك باعمدة سقف سوادء.

وزودت السيارة بمصابيح جديدة، ومصابيح ضباب، وذلك بتكنولوجيا  LED ، بالكامل ، ممايزيد من كفاءة السيارة وسلامتها.
 
كما حصلت الخلفية أيضا على مصابيح إضاءة خلفية محدثة مع مجموعة مصابيح LED جديدة، متاحة في نسختى ليمتيد وتريك هوك..

تحتوي السيارة على محرك جديد بنزين سعة 1400 سي سي بقوة 160 حصان و84 رطل من عزم الدوران مع تيربو للمرة الأولى في سيارة رينيجيد ويتميز المحرك الجديد باستهلاك منخفض للوقود مع اداء قياسي في مختلف الطرق، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك مع تسع سرعات .


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