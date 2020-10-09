طبيب ترامب يكشف موعد عودته للعمل بشكل رسمي

رجح شون كونلى الطبيب الخاص للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عوده الأخير إلى مهام منصبه بشكل كامل يوم السبت المقبل، إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال كونلي في تصريحات صحفية: ": الرئيس تجاوب بشكل جيد مع العلاج".





وغادر ترامب المستشفى، الاثنين، بعد علاجه من فيروس كرورونا المستجد.





وفور خروجه من المستشفى، قال: "أشعر بتحسن كبير. لا تخافوا من فيروس كورونا ولا تجعلوه يسيطر على حياتكم".





وأبرز الرئيس الأمريكي أنه جرى، تحت إدارة ترامب "تطوير أدوية ومعرفة عظيمة"، وقال: "أنا بأفضل حال على ما كنت عليه قبل 20 عاما!".



