اليوم .. أنغام تحيي حفلها الأول بحضور الجمهور بعد الكورونا على مسرح المنارة

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلها الغنائي على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً، مع أخد جميع التدابير الاحترازية.





ويعد هذا هو الحفل الأول لها في مصر بحضور الجمهور بعد أزمة فيروس كورونا.





ونشرت أنغام إعلان حفلتها وعلقت قائلة : احجز تذكرتك دلوقتي لأقوى حفلات السوبر ستار #أنغام لنهاية موسم صيف 2020 بالمسرح المكشوف بمركز المنارة - التجمع الخامس.





وحققت أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، نجاحا كبيرا؛ واقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.





وتقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك ... أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح .. وعشان طيب وأمين وصريح .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح ,, أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت .. يا شمس عمري اللي ما غابت".





أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.





وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".



