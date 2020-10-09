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الآثار تؤكد سلامة الجامع الأزهر وعناصره المعمارية والزخرفية من الحريق.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة ، ومنها:

بوابة الأهرام :
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة مؤجلين بنسبة 31.5%

اليوم السابع :
الآثار تؤكد سلامة الجامع الأزهر وعناصره المعمارية والزخرفية من الحريق

الوطن : 

إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة منتصف الأسبوع المقبل


أخبار اليوم :

«التضامن» تخصص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثية لمواجهة السيول


مصراوي : 
الصحة: 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 وفيات

برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.

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