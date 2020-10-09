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برلمان

بعد وفاتها.. لماذا سيظل مقعد النائبة منى منير شاغرا حتى نهاية البرلمان؟

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
النائبة منى منير
النائبة منى منير
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أحمد أيمن
توفيت النائبة منى منير، عضو  لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، مساء أمس، وستقام الجنازة اليوم بكنيسة المرعشلي بالزمالك، والعزاء غدا السبت الساعة 6 مساء بالكنيسة ذاتها.

وكانت النائبة عضوا عن ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية امن الجيزة)، ولن تجري انتخابات تكميلية على مقعد النائبة، لأنه يتبق من عمر المجلس الحالي أقل من ٦ أشهر، حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في أقل من شهرين.


وكان من المقرر أن يرسل وزير الداخلية خطابًا رسميًا إلى البرلمان بخلو المقعد ليعلن رئيس البرلمان بدوره خلو المقعد ومن ثم تجرى الانتخابات حال استمرار دور الانعقاد الجاري أكثر من 6 أشهر.

ونصت المادة 108 من الدستور على أنه "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".

وحدد قانون مجلس النواب، في مادته "25" الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب، خلو المقعد وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
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