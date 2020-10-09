محافظة أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة احتفالات أكتوبر

















قال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إن المحافظة شاركت اليوم الجمعة في الماراثون القومي للدراجات الهوائية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في وقت واحد تحت شعار "شباب مصر بيهني مصر في يوم النصر" بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة لافتا إلى إنابة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة لحضور فعاليات الماراثون الذي يشارك فيه 3 مجموعات من الشباب والفتيات وكبار السن بعدد يقرب من 250 متسابق.





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بدأت فعاليات الماراثون بالسلام الجمهوري بعدها أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء عبر شاشة الفيديو الكونفرانس في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد محمود وكيل وارة الشباب والرياضة بأسيوط وسيد زكريا وطارق عباس وكيلا المديرية حيث انطلق المتسابقين من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وميدان الحرب والسلام وشارع كورنيش الترعة الابراهيمية حتى نفق السلام باتجاه الجامعة وصولا إلى خط النهاية أمام تمثال جمال عبد الناصر بجوار مسجد عمر مكرم بشارع يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط.













وأعرب المهندس نبيل الطيبي عن سعادته بمشاركة الشباب في ماراثون الدراجات الذي يقام على مستوى جميع المحافظات بمناسبة نصر أكتوبر وذلك تأكيدًا على اعتزازهم بالوطن وإعلاءًا لقيم الولاء والانتماء مشيرًا إلى اهتمام محافظ أسيوط بنشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب لافتا إلى أهمية الرياضة ودورها الإيجابي في تكوين الشخصية القادرة على حمل لواء تنمية البلاد في شتى المجالات.













من جانبه أشار محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى إن تنظيم ماراثون الدراجات يأتي في إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم وتهنئة من شباب مصر لجموع المصريين بالذكرى الخالدة للعبور لافتا إلى انطلاق السباق بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد مؤكدا إنه سيتم تكريم الفائزين في الماراثون ومنحهم مكافأة مالية تصل إلى ٥٠٠ جنيه تحفيزا للتنافس الرياضي.











