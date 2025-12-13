قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات من المجمع الطبي

الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي جولة ميدانية لمراجعة الخدمات بمستشفى المجمع الطبي، والوقوف على مدى انتظام العمل ورعاية المرضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتعليمات الدكتور سيد جلال مدير الإدارة المركزية للشؤون الطبية برئاسة الهيئة .

توجيهات محافظ الغربية 

ورافق مدير عام الفرع خلال الجولة الدكتور محمد غازي نائب مدير الفرع، حيث شملت الزيارة المرور على جميع المرضى المترددين على وحدة العلاج الكيماوي، والتحدث معهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد الدكتور كريم بركات خلال الجولة على أهمية الالتزام الكامل ببروتوكولات العلاج، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في مواعيدها، والتعامل الإنساني مع المرضى، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمة الطبية.

كما شارك في الجولة الدكتور أحمد سالم مدير مستشفى المجمع الطبي، الذي استعرض الجهود المبذولة داخل الوحدة، وآليات المتابعة اليومية لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام.

تحسين خدمات علاجية 

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي وقيادات فرع الغربية على المتابعة الميدانية المستمرة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، وخاصة مرضى الأورام، بما يحقق أعلى معايير الرعاية الطبية والدعم النفسي لهم.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مدير فرع التأمين الصحي عيادات الصحة

صحة الشرقية
طريقة عمل الزلابية
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
الفواكه الغنية بفيتامين C
