مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات من المجمع الطبي

أجرى الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي جولة ميدانية لمراجعة الخدمات بمستشفى المجمع الطبي، والوقوف على مدى انتظام العمل ورعاية المرضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتعليمات الدكتور سيد جلال مدير الإدارة المركزية للشؤون الطبية برئاسة الهيئة .

توجيهات محافظ الغربية

ورافق مدير عام الفرع خلال الجولة الدكتور محمد غازي نائب مدير الفرع، حيث شملت الزيارة المرور على جميع المرضى المترددين على وحدة العلاج الكيماوي، والتحدث معهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد الدكتور كريم بركات خلال الجولة على أهمية الالتزام الكامل ببروتوكولات العلاج، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في مواعيدها، والتعامل الإنساني مع المرضى، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمة الطبية.

كما شارك في الجولة الدكتور أحمد سالم مدير مستشفى المجمع الطبي، الذي استعرض الجهود المبذولة داخل الوحدة، وآليات المتابعة اليومية لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام.

تحسين خدمات علاجية

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي وقيادات فرع الغربية على المتابعة الميدانية المستمرة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، وخاصة مرضى الأورام، بما يحقق أعلى معايير الرعاية الطبية والدعم النفسي لهم.