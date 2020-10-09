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الأردن يتخذ قرارات صارمة بعد ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:01 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح، أن الأردن اتخذت قرارات صارمة، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت القناة أن الأردن فرضت حظر التجوال الشامل فى البلاد بعد وصول عدد الإصابات الأكثر من 1000 حالة فى اليوم الواحد.

وأعلنت السلطات الصحية في الأردن، أمس الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 1317 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في الأردن، عمر الرزاز، قال  إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعل البلاد تستعد للسيناريو الأسوأ.

ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، أضاف الرزاز، أن المهمة ليست سهلة في مواجهة الوباء، ولا بد من مواجهة هذا التحدي بكل جرأة والارتقاء إليه.

وأوضح أن الدولة تتجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة للسيطرة على انتشار الوباء.

واعتبر الرزاز، أن تحدي مواجهة الجائحة اختلف عن السابق مع ازدياد الإصابات ما يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة.


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