AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

5 سنوات فقط.. مشروع قانون لتخفيض مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:33 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
Advertisements
أحمد أيمن
أعلن النائب محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعظيم الاستفادة من التأمين الصحي الشامل بتقليل مدة تطبيقه لتصبح 5 سنوات بدلا من 12 عاما، وذلك بإدماج شركات التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة لحل أزمة التمويل.

وأوضح "حافظ" في تصريحات لـ"صدى البلد"، شركات التأمين الخاص تمثل حاليا 40% تقريبا من موظفي القطاع الخاص بالتعاقد مع المستشفيات وتقسيم الموظفين إلى شرائح، كل شريحة لها السقف التأميني الخاص بها.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف عبئ التمويل من الدولة، بحيث يتحمل القطاع الخاص الأفراد القادرين المؤمن عليهم، فيما تتحمل الدولة الغير قادرين من العمالة غير منتظمة وأصحاب الدخول المنخفضة بحد أدنى أقل من 2000 جنيه.

وأكد نائب الشيوخ، أن الحزب لا يزال يدرس آلية هذا الدمج لكن هناك مؤشرات جيدة، حيث أعرب العديد من شركات القطاع الخاص عن تأييدهم ورغبتهم في دعم الدولة، كما يسعى نواب الشيوخ لزيادة ميزانية وزارة الصحة الحالية إلى ضعفي الرقم الحالي المُقدر بـ 94 مليار جنيه تقريبا.  

هذا وأعلن د.أحمد السبكي  مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.

ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين بلغت 19 مليار جنيه و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و 625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

السبكي: 9 مليارات و625 مليون جنيه إجمالي تكلفة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

١٠ مليارات و 125 مليون جنيه.. تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

ظل حبيس الأدراج عشرات السنين .. التأمين الصحي الشامل هدية السيسي للمصريين

شاهد .. الصور الأولى للمجمع الطبي الجديد استعدادا لانطلاق التأمين الصحي بالإسماعيلية

10 مليارات و125 مليون جنيه.. تكلفة تجهيز محافظة الإسماعيلية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

أشيك سيارة صغيرة في مصر..تعرف على أسعار ومواصفات فيات 500 موديل 2021

احترق وجهها بالكامل .. فتاة تطلب الطلاق من زوجها ورد فعله مفاجأة

محمد حليم يتولى قيادة حرس الحدود خلفا لـ العشري

بشجع الزمالك.. خالد الغندور: الأهلي بيخسر دايما من بيراميدز

فيديو جراف.. الشرطة تكشف حقيقة اختطاف الأطفال والفتيات

بعد تدخل بوتين.. أرمينيا وأذربيجان يوافقان على وقف إطلاق النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية

مبهجة و جذابة.. 10 صور تكشف أناقة رانيا فريد شوقي في عيد ميلادها

تحرير آخر رهينة فرنسية بالعالم.. قصة صوفى بيترونين المخطوفة فى مالي| شاهد