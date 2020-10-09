5 سنوات فقط.. مشروع قانون لتخفيض مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل

أعلن النائب محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعظيم الاستفادة من التأمين الصحي الشامل بتقليل مدة تطبيقه لتصبح 5 سنوات بدلا من 12 عاما، وذلك بإدماج شركات التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة لحل أزمة التمويل.





وأوضح "حافظ" في تصريحات لـ"صدى البلد"، شركات التأمين الخاص تمثل حاليا 40% تقريبا من موظفي القطاع الخاص بالتعاقد مع المستشفيات وتقسيم الموظفين إلى شرائح، كل شريحة لها السقف التأميني الخاص بها.





وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف عبئ التمويل من الدولة، بحيث يتحمل القطاع الخاص الأفراد القادرين المؤمن عليهم، فيما تتحمل الدولة الغير قادرين من العمالة غير منتظمة وأصحاب الدخول المنخفضة بحد أدنى أقل من 2000 جنيه.





وأكد نائب الشيوخ، أن الحزب لا يزال يدرس آلية هذا الدمج لكن هناك مؤشرات جيدة، حيث أعرب العديد من شركات القطاع الخاص عن تأييدهم ورغبتهم في دعم الدولة، كما يسعى نواب الشيوخ لزيادة ميزانية وزارة الصحة الحالية إلى ضعفي الرقم الحالي المُقدر بـ 94 مليار جنيه تقريبا.





هذا وأعلن د.أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.





ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين بلغت 19 مليار جنيه و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و 625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.



