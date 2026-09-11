اللجنة المنظمة: الحفل الفني لدورة الألعاب الإفريقية أبرز محطات البرنامج

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الحفل الفني لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، الذي أُقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وعضو من الوفود والبعثات الإفريقية والمصرية، وبحضور السيد/ ليونز إيدر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ود.أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا للدورة، ود.أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة، ود.هشام أحمد علي، مدير الدورة، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وممثلي الهيئات والمؤسسات الرياضية والجامعية الدولية والإفريقية والمصرية، فضلًا عن رؤساء وأعضاء الوفود والجامعات المشاركة.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي، أن البرنامج الثقافي والفني المصاحب للدورة أُعد ليكون جزءًا أساسيًا من تجربة الوفود المشاركة، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتيح للطلاب التعرف على الثقافة المصرية والتفاعل مع عناصرها الفنية والتراثية، موضحًا أن الحفل بدار الأوبرا يمثل إحدى أبرز محطات هذا البرنامج، لما شهده من عروض فنية وتراثية ومشاركات طلابية مصرية وإفريقية.

وأضاف مهدي أن اللجنة المنظمة حرصت، بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة، والجهات المعنية، على تنويع الفعاليات المصاحبة للدورة، بما يتيح للوفود المشاركة التفاعل خارج أجواء المنافسات الرياضية، ويعزز فرص التبادل الثقافي والتعرف على الحضارة المصرية، إلى جانب إتاحة مساحة للتعبير عن تنوع الثقافات الإفريقية.

ومن جانبه، أوضح د.هشام أحمد علي، أن الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة للدورة تستمر حتى الثلاثاء 15 سبتمبر، وتشمل أنشطة ترفيهية ورياضية، ومسابقات وتحديات بين الطلاب، وفعاليات للمواهب والأسئلة العامة، وعروضًا للفنون الشعبية والتراثية، وأنشطة للتعريف بثقافات دول القارة، إلى جانب إقامة «ماراثون السلام»، فضلًا عن تنظيم ورش فنية وثقافية وحرفية وعروض للأزياء التراثية المصرية، بالتعاون مع الجهات والاتحادات المعنية، بما يوفر للطلاب تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والفن والثقافة والتفاعل الإنساني.

ومن جانبه، أكد د.عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحفل والفعاليات الثقافية المصاحبة لدورة «القاهرة 2026» يعكسان ثراء وتنوع الثقافة المصرية، ويؤكدان حرص الدولة المصرية على تعزيز جسور التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية تجسد شعار الدورة «شعلة واحدة.. قارة واحدة»، وتدعم قيم الصداقة والتعاون والتبادل الثقافي بين شباب القارة.