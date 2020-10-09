عنتيل الجيزة.. ضبط وإحضار 4 سيدات ظهرن في فيديوهاته

أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم بضبط وإحضار 4 سيدات ظهرن في مقاطع فيديو عنتيل الجيزة؛ عقب ممارستهن الرذيلة معه، وذلك بعد تحديد هوياتهن.









ووجهت النيابة للمتهم اتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء علي قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال.









وكشفت مصادر أمنية انه تمت مراجعة وفحص مقاطع الفيديو التي يحتوي عليها هاتف المتهم ع. ص جزار للتوصل الي هوية السيدات بها.









كما تبين ان العديد من مقاطع الفيديو تم حذفها ولكن من خلال التقنيات الحديثة والاستعانة بالفنيين المختصين يتم استعادتها.









وأشارت المصادر الى ان عملية البحث عن السيدات تتم في سرية؛ لما تسببت فيه الواقعة من خلافات اسرية عديدة وصلت الي الطلاق وانفصال بعض الزوجات عن أزواجهن، فيما تركت بعض الاسر منازلها وغادرت البلدة بعد انتشار تلك المقاطع وتداولها بشكل واسع.









وشرحت المصادر انه بعد تحديد هوية السيدات سيتم اتخاذ قرار باستدعائهن من عدمه خاصة ان الاجهزة الامنية لم تتلق بلاغا منهن بتعرضهن للضرر او من أزواجهن باتهامهن بالزنا، حيث ان الزوج هو الشخص الوحيد المخول له اتهام زوجته، واضافت انه قد يتخذ قرار بعدم استدعائهن؛ تجنبا للافصاح عن هويتهن وتفاقم الامور في محيط اسرهن ، أو حسب رؤية جهات التحقيق.









وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية الى ان المتهم بدأ تلك الوقائع منذ اكثر من 3 سنوات عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة امبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم بعيدا عن منزله وأعين زوجته واولاده لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.









وأضافت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان المتهم مهووس بتصوير كل فتاة او سيدة في السهرات الحمراء ومنهن من كانت تعلم بتصويرها ومنهن من صورها دون علمها وايضا هناك سيدات متزوجات واخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن المتهم من فتيات الشوارع.









وشرحت التحريات انه فور تداول تلك المقاطع علي الهواتف المحمولة ونقل مواقع التواصل الاجتماعي لها؛ تحركت مباحث اوسيم برئاسة العقيد احمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث اوسيم لفحصها وتمكنت من تحديد هوية سيدات بها والتوصل الي هوية المتهم خاصة انه لم يظهر سوى في مقاطع صغيرة بفيديوهات قليلة لا تتعدى 3 فيديوهات من بين عدد كبير من المقاطع حيث كانت يتعمد تصوير السيدات بمفردهن كنوع من الابتزاز في حالة رفضها عدم اقامة علاقة معه او الانفصال عنه.









وترأس الرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة البراجيل قوة امنية قوة امنية نجحت قي ضبط المتهم قبل فتك الاهالي به خاصة عندما انتشرت مقاطع الفيديو بشكل واسع في البلدة.









وتم تحريز هاتف المتهم بما يحوي من فيديوهات وتقديمه للنيابة العامة.









وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يقوم باستدراج السيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة كما تبين أنه كان على علاقة بإحدى السيدات بمنطقة البراجيل، واكتشف زوجها علاقتهما، وتحصل على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.









وأضافت التحقيقات أنه بعد ذلك انتشرت صور وفيديوهات، لـ"عنتيل الجيزة"، رفقة ضحاياه، بين الأهالي بالمنطقة، وأن أحدهم من نشرها على الفيسبوك.









وتبين من التحريات أنه تم تحديد هوية 4 سيدات من ضمن ضحايا "عنتيل الجيزة"، حيث توجد صور وفيديوهات لـ16 سيدة من ضحاياه وأن السيدات المحدد هويتهن، لم يتهمهن زوج إحداهن بالزنا، مبينًا أن المتهم متزوج ولديه أولاد، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحايا داخل شقة مستأجرة دون علم أهليته.







