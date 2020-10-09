إبراهيم حجازي: حرب أكتوبر قهرت المستحيل بإرادة الجيش والشعب

قال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي أحد أبطال حرب اكتوبر ، إن ذكرى حرب أكتوبر ذكرى المعجزة، مضيفا أن حرب أكتوبر قهر المستحيل وعملنا الحرب وانتصرنا بارادة الشعب المصري العظيم.





وأضاف حجازي، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن فكرة حرب أكتوبر كانت مستحيلة لعدة أسباب وفقا لآراء العسكريين الأجانب أولها المانع المائي في قناة السويس وهو الأكبر في الحروب، وخط بارليف الذي كان نقطة قوية.





وتابع الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي أحد أبطال حرب أكتوبر، أن الناس في الحرب كانت تعيش فترة اقتصادية صعبة واللي كان بيلاقي فرخة في الجمعية ده كان حاجة كبيرة اوي





وفي السياق نفسه أشار الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي أحد أبطال حرب أكتوبر، إلى أن مصر في الفترة الحالية تواجه مشاكل على أصعدة مختلفة، مستدركا أنه في كل جحر ثعبان.





وتابع الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه على المصريين الحذر كل الحذر من المخاطر التي تواجه مصر، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر قهرت المستحيل بإرادة الجيش والشعب.















