بعد تصنيعها سيارات مصفحة.. جيب تطرح جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee .. صور

جيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee و ظهرت في أحدث المعلومات والصور التجسسية للسيارة الجديدة كليا . ظهرت مؤخرا صور جديدة لأسطورة الدفع الرباعيو ظهرت في صور تخيلية ولكنها الاقرب الي الواقع حتي الان و اتت وفق





تأتي السيارة جيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee ببعض التشابة مع ملامح جراند واجونير الاختبارية التي تم تدشينها مؤخرًا فهي بنفس المقدمة تقريبا و نفس نظام العادم الخلفي .









تأتي جيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee من الداخل بنفس تصاميم جيب الفارهه و لكن مع إضافة بعض اللمسات الأنيقة الخشبية على لوحة القيادة والأبواب و بعض اللمسات الجلدية الفاخرة .





المتوقع تدشين جيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee الجديدة كليًا بشكل رسمي اخر 2020 أو اول 2021 علي اقصي حد و ينتظرها عشاق سيارات الدفع الرباعي و السيارات الصحراوية .





يذكر ان جيب طرحت مؤخرا 1000 سيارة مصفحة من جيب شيروكي و اتت بدروع حماية من الرصاص والقنابل اليدوية ، مع حماية خاصة للمحرك ودعم نظام التعليق لتحمل الوزن الزائد ، وتستطيع السيارة الحركة بإطارات مثقوبة.





ومن أكثر المزايا الاخرى في السيارة وجود جنوط 20 إنش ونظام تحكم مناخي بمنطقين وجلود فاخرة وإضاءة LED داخلية ولوحدة عدادات 7 إنش ونظاك معلومات ترفيهيمة 8.4 إنش بالإضافة إلى تقنيات السلامة والامان ومراقبة النقطة العمياء .



