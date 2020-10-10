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سيارات

بعد تصنيعها سيارات مصفحة.. جيب تطرح جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee .. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee
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اشرف عطية
ظهرت مؤخرا صور جديدة لأسطورة الدفع الرباعي جيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee و ظهرت في صور تخيلية ولكنها الاقرب الي الواقع حتي الان و اتت وفق أحدث المعلومات والصور التجسسية للسيارة الجديدة كليا .

تأتي السيارة جيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee ببعض التشابة مع ملامح جراند واجونير الاختبارية التي تم تدشينها مؤخرًا فهي بنفس المقدمة تقريبا و نفس نظام العادم الخلفي . 


تأتي جيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee من الداخل بنفس تصاميم جيب الفارهه و لكن مع إضافة بعض اللمسات الأنيقة  الخشبية على لوحة القيادة والأبواب و بعض اللمسات الجلدية الفاخرة .

المتوقع تدشينجيب جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee الجديدة كليًا بشكل رسمي اخر 2020 أو اول 2021 علي اقصي حد و ينتظرها عشاق سيارات الدفع الرباعي و السيارات الصحراوية . 

يذكر ان جيب طرحت مؤخرا 1000 سيارة مصفحة من جيب شيروكي و اتت بدروع حماية من الرصاص والقنابل اليدوية ، مع حماية خاصة للمحرك ودعم نظام التعليق لتحمل الوزن الزائد ، وتستطيع السيارة الحركة بإطارات مثقوبة.

ومن أكثر المزايا الاخرى في السيارة وجود جنوط 20 إنش ونظام تحكم مناخي بمنطقين وجلود فاخرة وإضاءة LED داخلية ولوحدة عدادات 7 إنش ونظاك معلومات ترفيهيمة 8.4 إنش بالإضافة إلى تقنيات السلامة والامان ومراقبة النقطة العمياء .

بعد تصنيعها سيارات مصفحة.. جيب تطرح جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee .. صور
بعد تصنيعها سيارات مصفحة.. جيب تطرح جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee .. صور
بعد تصنيعها سيارات مصفحة.. جيب تطرح جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee .. صور
بعد تصنيعها سيارات مصفحة.. جيب تطرح جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee .. صور
بعد تصنيعها سيارات مصفحة.. جيب تطرح جراند شيروكي 2022 jeep grand cherokee .. صور
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